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Тело африканского беженца нашли на границе Белоруссии с Польшей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей тело беженца из Африки. Об этом сообщили во вторник, 11 апреля, на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Согласно данным ведомства, тело было обнаружено 10 апреля.

«Труп мужчины находился у заграждения, установленного на польской территории. Рядом с телом обнаружены личные вещи — рюкзак и мобильный телефон», — отметили в публикации.

В Погранкомитете добавили, что с начала 2023 года это уже пятая смерть беженца на границе с Польшей.

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Ранее, 23 марта, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна получила от Европейского союза (ЕС) €200 млн в связи с наплывом мигрантов. Несмотря на уже полученную сумму от Евросоюза, премьер подчеркнул, что будет добиваться очередных средств «в контексте ревизии европейского бюджета».

13 марта польские пограничники силой вытеснили в Белоруссию группу из 12 беженцев, среди которых было пятеро детей. В белорусском Погранкомитете тогда отметили, что часть беженцев была избита и пострадала после применения слезоточивого газа.

В декабре 2022 года Погранкомитет также зафиксировал попытку насильственного вытеснения группы беженцев из Польши. Для этого польские силовики использовали калитку «для пропуска животных» в заграждении.

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. При этом все обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

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