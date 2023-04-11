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Дмитрий Квартальнов станет главным тренером минского хоккейного клуба «Динамо»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Дмитрий Квартальнов назначен на пост главным тренером минского хоккейного клуба «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба во вторник, 11 апреля.

«Клуб достиг договоренности о заключении контракта с Дмитрием Квартальновым. Срок соглашения рассчитан на один год», — указывается на сайте.

Ранее Квартальнов работал главным тренером в российских «Северстали», «Сибири», ЦСКА, «Локомотиве», а также в «Ак Барсе», который он возглавлял с 2019 по 2022 год.

Отмечается, что при работе Квартальнова «Ак Барс» установил рекорд по количеству собственных воспитанников в команде Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и по посещаемости домашних матчей.

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Днем ранее сообщалось, что Андрей Разин назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска. Отмечалось, что соглашение с 49-летним наставником рассчитано на два года. Он пришел на смену главному тренеру Илье Воробьеву, который возглавлял команду с сентября 2019 года. До этого Разин работал с череповецкой «Северсталью», клуб он покинул 16 марта.

На его счету — призы «Золотая клюшка» и «Золотой шлем». Кроме того, он является автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года.

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