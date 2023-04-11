Дмитрий Квартальнов станет главным тренером минского хоккейного клуба «Динамо»

Дмитрий Квартальнов назначен на пост главным тренером минского хоккейного клуба «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба во вторник, 11 апреля.

«Клуб достиг договоренности о заключении контракта с Дмитрием Квартальновым. Срок соглашения рассчитан на один год», — указывается на сайте.

Ранее Квартальнов работал главным тренером в российских «Северстали», «Сибири», ЦСКА, «Локомотиве», а также в «Ак Барсе», который он возглавлял с 2019 по 2022 год.

Отмечается, что при работе Квартальнова «Ак Барс» установил рекорд по количеству собственных воспитанников в команде Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и по посещаемости домашних матчей.

Днем ранее сообщалось, что Андрей Разин назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска. Отмечалось, что соглашение с 49-летним наставником рассчитано на два года. Он пришел на смену главному тренеру Илье Воробьеву, который возглавлял команду с сентября 2019 года. До этого Разин работал с череповецкой «Северсталью», клуб он покинул 16 марта.

На его счету — призы «Золотая клюшка» и «Золотой шлем». Кроме того, он является автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года.