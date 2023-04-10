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Андрей Разин стал главным тренером ХК «Металлург»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Спортивный специалист Андрей Разин назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба команды.

Известно, что соглашение с 49-летним наставником рассчитано на два года, добавляет «Спорт-Экспресс». Он пришел на смену главному тренеру Илье Воробьеву, который возглавлял команду с сентября 2019 года.

До этого Разин работал с череповецкой «Северсталью», клуб он покинул 16 марта.

Андрей Разин, уроженец Тольятти, в начале своей спортивной карьеры в сезонах 1994/95 и 1995/96 годов выступал за магнитогорский «Металлург» в качестве игрока. После этого осенью 1996 года он ненадолго возвращался в Самару, играть за клуб ЦСК ВВС.

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Однако уже летом 1997 года Разин снова вернулся в «Металлург» и в составе команды становился двукратным чемпионом России и Евролиги, а также обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата РФ.

На его счету — призы «Золотая клюшка» и «Золотой шлем». Кроме того, он является автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года.

Ранее, 4 января, сообщалось, что серб Владимир Ивич назначен на пост главного тренера футбольного клуба (ФК) «Краснодар». Владимир Ивич сменил Александра Сторожука. С сербским специалистом подписан контракт на два года.

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