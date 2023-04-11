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Сквер имени Владимира Жириновского появится в Оренбурге
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Сквер имени Владимира Жириновского появится в Оренбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Оренбурге сквер на пересечении улиц Терешковой и Новой назовут именем российского политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Сообщение об этом 10 апреля было опубликовано на официальном портале города.

Решение о присвоении скверу имени политика приняла на заседании комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах муниципального образования.

Уточнятся, что с такой инициативой выступили представители оренбургского отделения партии ЛДПР. Идею поддержал глава Оренбурга Сергей Салмин.

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Ранее, 6 апреля, в Москве был открыт памятник на могиле Жириновского на Новодевичьем кладбище. Монумент представляет собой фигуру Жириновского в полный рост. Вместе с постаментом высота бронзового памятника составляет 2,75 м.

Церемонию открытия посетили депутаты всех парламентский фракций, спикер Госдумы Вячеслав Володин зачитал телеграмму президента России Владимира Путина. В этом послании глава государства отметил патриотизм и авторитетность политика, а также его вклад в решение важнейших задач государства.

На церемонии соратники и коллеги также говорили о роли Жириновского в становлении российской многопартийной политической системы.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

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