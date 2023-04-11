Эксперты назвали самый дорогой город для отдыха на майские праздники

Самым дорогим городом для отдыха на майские праздники в этом году стала Казань, сообщает онлайн-сервис для путешественников OneTwoTrip. Согласно статистике, этот город пришелся по душе 5,4% пользователей сервиса. Средняя цена за сутки в гостинице города — 4,2 тыс. рублей.

Рекорд по популярности среди туристов побил Санкт-Петербург. 21% пользователей заплатил за отель в среднем 2,6 тыс. рублей. Наибольшим вниманием путешественников пользуются апартаменты, хостелы, гостевые дома: 41% туристов отдает предпочтение им.

В Москве отели забронировали 13,5% человек. Средняя стоимость номера — 1,9 тыс. рублей в сутки.

Сочинские гостиницы приходятся по вкусу 12,2% пользователей. Средняя стоимость номера за сутки составляет 2,2 тыс. рублей.

Калининград посетят 6,2% путешественников, которые потратили на проживание в среднем по 3,8 тыс. рублей, отмечает «РИА Новости».

В новогодние праздники Казань посетили примерно 160 тыс. туристов. Средняя загрузка объектов размещения гостей достигла 78%, в пиковые дни, с 3 по 5 января 2023 года, загрузка достигала 93%. По сравнению с новогодними каникулами 2022 года число туристов выросло на 22 тыс. человек. Каждый год в Казани регистрируют рост спроса на размещение в съемных квартирах.