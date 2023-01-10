Около 160 тыс. туристов посетили Казань в новогодние праздники
Во время новогодних каникул Казань посетили около 160 тыс. туристов. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на главу комитета по развитию туризма города Дарью Санникову.
Средняя загрузка объектов размещения гостей достигла 78%, в пиковые дни с 3 по 5 января загрузка достигала 93%.
По сравнению с новогодними каникулами 2022 года число туристов выросло на 22 тыс. человек. Санникова отметила, что ежегодно в Казани регистрируют рост спроса на размещение в съемных квартирах.
Наиболее популярным местом среди туристов и местных жителей стал Казанский кремль, его посетили 188 тыс. человек.
В Кисловодске в 2022 году количество туристов выросло на 18%. Всего город посетили 376,6 тыс. человек. Суммарная загрузка санаториев составила 82,1%.