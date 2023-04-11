ВС РФ отразили попытку ВСУ провести разведку боем на южнодонецком направлении
Российские военнослужащие отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«На южнодонецком направлении отражена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Ликвидировано до 10 боевиков», — рассказал он.
Кроме того, по словам Гордеева, расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт» уничтожил минометный расчет ВСУ.
Ранее, 10 апреля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 290 украинских военнослужащих уничтожено на донецком направлении в результате работы российских подразделений. Также поражена военная техника противника, включая самоходную установку «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
В тот же день глава МВД ДНР Алексей Дикий заявил, что российские силы уничтожают три-четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в неделю. По его словам, в настоящий момент ВСУ активизировали деятельность ДРГ, увеличивая количество совершаемых терактов, в то время как на линии боевого соприкосновения особой активизации не наблюдается.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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