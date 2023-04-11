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ВС РФ отразили попытку ВСУ провести разведку боем на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские военнослужащие отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На южнодонецком направлении отражена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Ликвидировано до 10 боевиков», — рассказал он.

Кроме того, по словам Гордеева, расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт» уничтожил минометный расчет ВСУ.

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Ранее, 10 апреля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 290 украинских военнослужащих уничтожено на донецком направлении в результате работы российских подразделений. Также поражена военная техника противника, включая самоходную установку «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

В тот же день глава МВД ДНР Алексей Дикий заявил, что российские силы уничтожают три-четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в неделю. По его словам, в настоящий момент ВСУ активизировали деятельность ДРГ, увеличивая количество совершаемых терактов, в то время как на линии боевого соприкосновения особой активизации не наблюдается.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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