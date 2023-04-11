Эксперт оценил значение предстоящего визита в Европу для Байдена

Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля отправится с визитом в Великобританию и Ирландию. Поездка американского лидера приурочена к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, положившего конец многолетнему вооруженному противостоянию в регионе. Впрочем, на этот раз вопросам международного характера, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, будет отведено второстепенное место.

Для Байдена, который 10 апреля весьма неожиданно объявил о своих планах баллотироваться на второй президентский срок, визит имеет немаловажное значение, сказал академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

«С точки зрения американского лидера, это прежде всего кивок для ирландского электората, поскольку он никогда не забывает о своем происхождении. Тем более когда пытается начать кампанию за свой второй срок», — считает Сергей Шеин.

В поездке по Соединенному Королевству его будет сопровождать госсекретарь США Энтони Блинкен, который потом отправится в восточное турне — он посетит Вьетнам и Японию. На этом фоне не исключено, что международная повестка в том или ином виде будет затрагиваться во время визита.

Эксперты допускают, что многие вопросы могут обсуждаться в непубличном формате, в том числе это касается Киева.

«Тема Украины всегда нависает над встречами западных лидеров. Она так или иначе подразумевается, несмотря на официальную повестку, которая существует», — подчеркнул Шеин.

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Белфастское приглашение: зачем Байден летит в Великобританию