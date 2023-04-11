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Эксперт оценил потери ВСУ за время обороны Артемовска

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Потери вооруженных формирований Украины за время обороны Артемовска (украинское название — Бахмут) могли составить несколько десятков тысяч человек. Такую оценку «Известиям» привел военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Известия» побывали в освобожденных кварталах Артемовска и наблюдали за дальнейшим штурмом города

«Сейчас, по некоторым данным, занято более 85% территории города. Асфальтированные дороги снабжения для украинских сил практически перекрыты — находятся под нашим огневым воздействием. Вести бои в таких условиях очень трудно, и это заканчивается большими потерями для противника. В Артемовске они потеряли несколько десятков тысяч человек, большое количество техники. Украинские власти уже готовят население. Во время визита в Польшу их президент сказал, что при угрозе окружения они отведут силы. Всё идет именно к этому», — подчеркнул он.

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отходить к Часову Яру, так как другого пути у них нет.

«Удержат ли они оборону там — пока трудно сказать. Наши идут вперед и ночью, и днем», — рассказал Василий Дандыкин.

10 апреля сотрудники ЧВК «Вагнер» в нескольких местах пересекли железнодорожное полотно и прорвали украинскую оборону в Артемовске, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. По их словам, в руках бойцов оказались площадь, здание и вспомогательные постройки железнодорожной станции Бахмут. Сейчас украинские войска пытаются отойти и закрепиться в домах на близлежащих улицах. В Артемовске остались незанятыми только западные кварталы, в том числе с многоэтажными зданиями, и долго там продержаться не получится, уверен Василий Дандыкин.

В Минобороны РФ 10 апреля сообщили, что в течение суток на донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск было уничтожено более 290 украинских военнослужащих. Также противник потерял пять бронемашин, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Близкое окружение: установлен контроль над ж/д станцией Бахмут

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