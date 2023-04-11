Салехард, Новый Уренгой и Южно-Сахалинск оказались городами с самыми лучшими условиями для трудоустройства молодых специалистов, сказано в исследовании ВЭБ.РФ (есть у «Известий»).

Их привлекательность для построения карьеры объясняется самым высоким размером заработной платы в России, пояснил аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Лидерство этих городов также связано с тем, что власти реализуют программы регионального развития, нацеленные на поддержку занятости.

В целом в большинстве городов работодатели заинтересованы в найме начинающих специалистов. При этом на поиск работы россияне в среднем тратят более шести месяцев — для молодого специалиста это критично долго, отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Молодые люди не имеют достаточного опыта и навыков для трудоустройства, а значит, не могут конкурировать с более опытными претендентами, объяснил причину Алексей Федоров.

В исследовании ВЭБ.РФ также сказано, что многие молодые специалисты сталкиваются с проблемой поиска работы по специальности. Часть их в итоге решает сменить профессию. Согласно исследованию hh.ru, которое есть у «Известий», только 47% россиян продолжают работать или искать вакансию по специальности. Каждый пятый трудится или находится в поиске работы не по своему профилю.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Холод, но: северные города названы лучшими для трудоустройства молодежи