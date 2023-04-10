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На экологию в России в 2023 году потратят около 290 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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На экологические мероприятия в России в 2023 году предусмотрено 289 млрд рублей бюджетных средств, сообщила 10 апреля вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко на встрече с депутатами думской фракции «Новые люди».

«Среди ключевых инструментов — национальный проект «Экология», госпрограммы и стратегические инициативы социально-экономического развития до 2030 года», — заявила Абрамченко.

Кроме того, она отметила, что в России ежегодно накапливается около 8 млрд т различных отходов и для их сортировки и утилизации в настоящее время создается отдельная отрасль.

По словам Абрамченко, на данный момент в стране сортируется уже более 50% твердых коммунальных отходов.

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В марте президент России Владимир Путин заявил о планах расширить федеральную программу «Чистый воздух». Данный проект запустили пять лет назад в рамках нацпроекта «Экология». Ее цель — улучшить экологическую ситуацию в 12 наиболее загрязненных городах и снизить в них объем выбросов к 2024 году на 22% по отношению к уровню 2017 года.

В январе глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что на конец 2022 года раздельный сбор отходов был доступен почти половине населения — 48,4%. Он уточнил, что в прошлом году в России увеличили субсидии регионам на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора с 1 млрд до 1,5 млрд рублей.

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