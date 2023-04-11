Тянем лямку: посещаемость российских кинотеатров упала до 1 млн человек

Один миллион кинозрителей за уикенд — такой низкий показатель последний раз был в российском прокате в начале прошлого декабря. После резкого скачка вверх в новогодние праздники кинохождение к февралю выровнялось и составляло примерно 1,5–2 млн человек за уикенд. По итогам прошедших выходных заметно, что сборы резко рухнули. Похоже, всему виной провал «Трех мушкетеров».

Скрипит потертое седло

Казалось, более верного рецепта для возвращения зрителя в кино быть не может. «Три мушкетера: Д’Артаньян» — релиз, которого стоило ждать. В главных ролях сплошь секс-символы: Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Ева Грин, Луи Гаррель. Плюс выдающаяся Вики Крипс в зените своей карьеры. Сюжет, известный каждому с пеленок, воссоздан на родине Александра Дюма с французским шармом и почти голливудским размахом. Такой новинки российскому прокату ощутимо не хватало. В отличие от «Джона Уика», брутального боевика с философскими амбициями, у «Трех мушкетеров» более широкая потенциальная аудитория. Но результат первого уикенда проката обескураживает. Всего 42 млн рублей, 10 зрителей на сеансе, наработка — 3801 рубль на сеанс.

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в беседе с «Известиями» отметила, что касса фильма еще имеет шансы вырасти в течение следующего уикенда. Европейские «Три мушкетера» не выдержали конкуренции с советским музыкальным мини-сериалом, и даже Ева Грин не помогла.

Вероятно, всё же владельцы киносетей сейчас кусают себе локти, что распределили сеансы между «Джоном Уиком», «Мушкетерами» и мелодрамой «Мое прекрасное несчастье». У каждого релиза было примерно 11–12 тыс. показов, и «Джон Уик» при этом показал цифры в два раза больше, чем у обеих новинок. И занял первое место по сборам. У него в этот раз 76 млн рублей — против 42 у «Мушкетеров», и наработка почти 6,2 тыс. рублей, и зрителей 16, а не 10 в среднем.

Общая касса «Джона Уика» приближается к 700 млн. На фоне успехов «Чебурашки» это выглядит, возможно, не слишком эффектно, но нужно делать скидку на то, что Голливуд напрямую не участвует в продвижении фильма в России, так что нельзя сравнивать рекламные мощности релизов и масштабы «бесплатной» поддержки, важной для российских релизов.

После всего

«От создателей франшизы «После» по мировому бестселлеру» — так позиционировалась мелодрама «Мое прекрасное несчастье». Это точный выбор аудитории и имиджа фильма, сразу ясно, что будет на экране и кому это всё предназначено. И тоже — не сработало. Опять 10 человек на сеансе, 38 млн кассы за первый уикенд и третье место в топе российского бокс-офиса. Публика показала, что не слишком соскучилась по такому кино. Для сравнения, в 2019 году первая часть «После» заработала за первый уикенд 107 млн рублей, в два с половиной раза больше, чем «Несчастье».

— Рекламная кампания была меньше по масштабу, чем к «После», — объясняет Ольга Зинякова. — Но фильм еще имеет шансы дособрать бокс-офис с помощью «сарафана» — очевидных конкурентов у истории не будет, а в лидерах проката до 20 апреля останутся холдоверы.

20 апреля — это дата не случайная. В этот день выйдет в прокат «Вызов», который позиционируется как главная премьера весны, а по сути — важнейший, с коммерческой точки зрения, релиз как минимум до осени. Может, и до конца года. Выходит он незадолго до майских праздников, которые будут разбиты на две части, и каждая из них, по идее, должна добавить «Вызову» по несколько сотен миллионов рублей в копилку. Случится это или нет — вопрос спорный, но кинотеатры очень ждут этот фильм, потому что на него работает мощнейшая промомашина с задействованием всех возможных механизмов продвижения.

Пока же всё идет к тому, что до «Вызова» придется подзатянуть пояса. «Джон Уик» в следующие выходные уже должен собрать меньше, чем в эти, а «сарафан» у «Мушкетеров» и «Несчастья» пока не очень серьезный, следовательно, и там будет падение по сборам. Если оно будет нормальным, то есть в два-три раза, как в допандемийные времена, то совокупная посещаемость кинотеатров установит новый антирекорд этого года. А подкрепления ждать особенно неоткуда, больших релизов на этой неделе не запланировано.

Четвертое место по кассе в этот уикенд досталось мультфильму «Коты Эрмитажа». Довольно милая анимация ко второй неделе просела не очень сильно. На старте «Коты» заработали 91 млн, сейчас — 66 млн за уикенд. Явка была выше, чем у новинок, — 14 человек на сеанс.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна может похвалиться высоким интересом у публики. 16 человек на сеанс — это как у «Джона Уика». Выше — только, как свидетельствует ЕАИС, у нелегальных голливудских блокбастеров, которые по-прежнему вне конкуренции по посещаемости. Но стоит заметить, что «Джон Уик» обходит их по наработке на сеанс при меньшем количестве зрителей: значит, билеты на него стоят дороже, чем на пиратский Голливуд. И публика эти деньги платит.