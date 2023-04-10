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Минфин и ЦБ исключили влияние сделки по выходу Shell из «Сахалина-2» на курс рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Сделка по выходу британской Shell из проекта «Сахалин-2» не оказывала влияние на курс рубля. Об этом 10 апреля заявили замминистра финансов Алексей Моисеев и зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Все разрешения, которые выдаются такого рода на правительственной комиссии, в случае если это значительные средства, всегда обусловлены условиями со стороны Банка России по темпам приобретения валюты. Там достаточно жесткие ограничения. Если кто-то нарушил эти ограничения, тогда, наверное, Банк России сможет увидеть и прокомментирует», — сказал Моисеев на заседании совместной рабочей группы по подготовке к годовому отчету ЦБ в Госдуме.

Он отметил, что если источником приобретения валюты является внутренний валютный рынок и сумма оказывается значительной, то ставятся жесткие условия по темпам этого приобретения.

Заботкин со своей стороны согласился с мнением замминистра.

«Тот акцент, который делают комментаторы на этом факте, наверное, преувеличен», — сказал он.

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Ранее, 6 апреля, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал «Известиям», что возможной причиной ослабления рубля могло стать разрешение британской Shell вывести за границу 95 млрд рублей. Это простимулировало покупку валюты, что могло оказать давление на рубль, считает эксперт.

Также эксперты Газпромбанка, TeleTrade и «БКС Мир инвестиций» рассказали «Известиям», что спад курса рубля должен остановиться в ближайшие недели апреля. Они отметили, что с 1 января по 5 апреля доллар вырос к рублю более чем на 10%, юань — почти на 13%, а евро — на 16%.

7 апреля кандидат экономических наук, доцент МГИМО МИД РФ Эльвира Белозорова рассказала, что от доллара стоит ждать повышения до 90 рублей, а евро может достигнуть отметки в 105 рублей. Она заявила «Известиям», что на таком уровне курс может закрепиться в текущем году.

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