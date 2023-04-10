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Магазин сети «Пятерочка» загорелся под Калугой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожар возник в магазине «Пятерочка» в Калужской области. Об этом 10 апреля сообщили в региональном главке МЧС.

Площадь возгорания магазина в городе Мосальске составляла 1 тысячу кв. м. Посетители и сотрудники эвакуировались самостоятельно.

«В 17:45 ликвидация горения. Всего на месте 17 единиц техники, 53 человека личного состава, от МЧС России 40 человек и 12 единиц техники», — цитирует спасателей ТАСС.

Пострадавших в результате пожара нет.

Источник возгорания находился на чердаке здания, огнем была охвачена кровля по всей площади.

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В начале марта в поселке Чишмы в Башкирии в магазине потушили пожар, площадь которого составила 800 кв. м. У одноэтажного здания также загорелась кровля.

Всего к тушению пожара привлекали более 30 человек и девять единиц техники.

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