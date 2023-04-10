Магазин сети «Пятерочка» загорелся под Калугой
Пожар возник в магазине «Пятерочка» в Калужской области. Об этом 10 апреля сообщили в региональном главке МЧС.
Площадь возгорания магазина в городе Мосальске составляла 1 тысячу кв. м. Посетители и сотрудники эвакуировались самостоятельно.
«В 17:45 ликвидация горения. Всего на месте 17 единиц техники, 53 человека личного состава, от МЧС России 40 человек и 12 единиц техники», — цитирует спасателей ТАСС.
Пострадавших в результате пожара нет.
Источник возгорания находился на чердаке здания, огнем была охвачена кровля по всей площади.
В начале марта в поселке Чишмы в Башкирии в магазине потушили пожар, площадь которого составила 800 кв. м. У одноэтажного здания также загорелась кровля.
Всего к тушению пожара привлекали более 30 человек и девять единиц техники.