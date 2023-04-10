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Комитет Госдумы одобрил законопроект об увеличении социальных налоговых вычетов

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении сумм нескольких налоговых вычетов. Это следует из решения, опубликованном в карточке законопроекта в электронной базе ГД.

Законопроект внес на рассмотрение председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций. Предлагается увеличить вычеты по расходам на образование, лечение, покупку лекарств и стимулирование производства высокотехнологичного оборудования.

Так, более чем в два раза могут увеличить максимальную сумму вычета по расходам на обучение ребенка, то есть повысить предельную суммe расходов, установленную законом, с которой можно получить вычет гражданину, до 110 тыс. рублей (сейчас она составляет только 50 тыс. рублей).

По законопроекту увеличивается и размер вычета на собственное обучение, лечение — как свое, так и членов семьи, и покупку лекарств: сумма, с которой можно вернуть средства, потраченные на оплату налога, увеличится со 120 тыс. до 150 тыс. рублей.

В рамках законопроекта планируют стимулировать российских производителей высокотехнологичного оборудования. Для вычетов по этой категории, например на покупку оборудования с использованием высоких технологий, предлагают применять повышающий коэффициент 1,5, так же как и для расходов на покупку или создание российских технологий в сфере искусственного интеллекта.

Изменения касаются статей 219 и 257 ч. 2-й Налогового кодекса.

Уроки вычитания: налоговый вычет по уплате ипотечных процентов могут поднять до 25%
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

Этот законопроект был внесен после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля в рамках послания Федеральному собранию предложил увеличить размер налогового вычета по расходам на обучение детей с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

Эксперты 5 апреля рассказали «Известиям», какие существуют виды налоговых вычетов и как их можно оформить. Например, по словам кандидата экономических наук, гендиректора ипотечно-консультационного центра «Финансконсалтинг» Елены Молоковой, важно учитывать как расходы, так и доходы, и подать декларацию до конца 2023 года.

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