Сеть доставки суши «Ёбидоёби» обязали сменить название

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» сменить название, так как оно находится в открытом доступе и может ассоциироваться с ненормативной лексикой. Решение 7 апреля опубликовано на сайте суда.

«Используя буквальное толкования указанных терминов, а также значение, в которых приведенные термины употребляются в действующем законодательстве, суд приходит к выводам, что общественный интерес, принципы гуманности и морали являются общеупотребимыми категориями, содержание которых определяется средневзвешенным восприятием их каждым индивидом, входящим в соответствующую социальную группу. Рассматриваемом случае такой социальной группой является все население Российской Федерации», — говорится в документе.

Иск к «Ёбидоёби» подало местное отделение Федеральной налоговой службы (ФНС). Однако компания не предоставила доказательств того, что ее название — транслитерация с японского языка фразы «День недели — суббота». Суд обязал сеть сменить название в течение трех месяцев.

В 2016 году недовольство названием компании выразило управление архитектуры Красноярска и обратилось с заявлением в Федеральную антимонопольную службу(ФАС). Но тогда признаков нарушений закона о рекламе не обнаружили.

В августе 2021 года россиян возмутили рекламные фото компании, на которых темнокожий мужчина ест роллы в компании трех девушек европейской внешности. Фото появилось в сообществах франшизы во всех городах, где есть точки «Ёбидоёби». Через несколько дней компания выложила новый снимок. На нем был изображен тот же темнокожий мужчина, но уже в одиночестве.

Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году. Сейчас у нее есть точки более чем в 60 городах России.