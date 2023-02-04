Разболтались: халатность британских ремонтников и суши-терроризм
Как семь маленьких болтиков взяли на испуг всю Великобританию, что вдруг перестало быть крамолой в китайской провинции Сычуань и кто из питомцев мексиканского зоопарка оказался на рождественском ужине его директора. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».
Заклеили болт
В Британии на этой неделе разгорелся нешуточный скандал. На атомной подводной лодке стратегического назначения HMS Vanguard, которую чинили последние семь лет, обнаружили болты, прикрепленные на суперклей.
При этом такую вопиющую халатность обнаружили лишь по счастливой случайности — одна из шляпок от болтов отвалилась и это заметил проверяющий. При дальнейшей проверке оказалось, что в общей сложности своих «голов» лишились сразу семь болтов. Но рабочим, по всей видимости, просто стало лень заморачиваться на более обстоятельную и трудоемкую замену самих болтов, и вместо этого они присобачили отвалившиеся части при помощи суперклея.
Подводная лодка HMS Vanguard
А болты между тем удерживали изоляцию на трубах с жидкостью, охлаждающей ядерный реактор. То есть подлодка с 16 межконтинентальными ядерными баллистическими ракетами Trident могла стать вторым Чернобылем.
К слову, ремонт субмарины Vanguard обошелся более чем в £300 млн (более $370 млн) и был затянут на четыре года. Хорошо еще, что преступная халатность рабочих компании Babcock, ответственной за ремонт, всплыла до того, как реактор подводной лодки запустили на полную мощность.
Люди-звери
Мексика давно славилась любовью своих богатых жителей к заведению экзотических домашних животных. Совсем не секрет, что местные наркобароны, а вслед за ними и другие индивидуумы заводят в своих поместьях частные зверинцы со львами, тиграми и другими хищниками, которые подчас сбегают, сея панику среди жителей. На этой неделе такой инцидент случился в центральном городе Агуаскальентес: оказавшийся на свободе лев, предположительно сбежавший из одного частного дома, серьезно ранил женщину по соседству и напал на двух собак и кошку, прежде чем его смогли отловить и отправить в зоопарк.
Но более шокирующей историей этой недели в Мексике стал поступок директора зоопарка города Чильпансинго на юге Мексики. И дело даже не в том, что Хосе Рубен Нава продал ряд своих «подопечных» в частные руки, а в том, что некоторых он попросту съел. Как выяснило следствие на этой неделе, по указу уже отстраненного руководителя зоопарка четыре карликовые козы
были убиты и приготовлены для рождественского ужина.
Впрочем, своим гостям он оказал медвежью услугу, поскольку мясо этих животных непригодно для употребления в пищу людьми и может создать серьезные риски для здоровья.
Всем рожать!
Китай, давно забивший тревогу относительно быстрых темпов старения населения и падающей рождаемости, уже разрешил семейным парам заводить и двух, и трех детей. Но отдельно взятая провинция Сычуань пошла еще дальше. На этой неделе здесь сообщили о том, что рожать можно вообще сколько угодно.
А главным, поистине революционным решением в китайских реалиях стало дозволение заводить детей незамужним женщинам.
Не то чтобы закон прямо запрещал рожать вне брака и таких случаев в стране не случалось, но матери-одиночки были лишены всех прав, которые полагались семейным матронам. Их могли уволить за беременность без каких-либо последствий для работодателя, оштрафовать при оформлении внебрачного ребенка, но главное — детей из неполной семьи лишали права на доступ к бесплатному образованию и социальным услугам.
Резкий разворот 80-миллионной провинции к стимулированию рождаемости произошел на фоне новостей о том, что в 2022 году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий. По данным правительства, Сычуань занимает седьмое место в стране по доле населения старше 60 лет — на них приходится более 21% всех жителей провинции.
Свой рот на чужой каравай
В благовоспитанной Японии грянул гром — страну накрыла волна суши-терроризма. Оказалось, что некоторые посетители популярнейших в стране заведений, где закуски и напитки берут с вращающегося по кругу конвейера, намеренно трогают чужие блюда. И к тому же зачем-то выкладывают запись этого в интернет.
Одним из самых вирусных стал ролик, просмотренный 40 млн раз, на котором подросток облизывает открытую крышку общей бутылки с соевым соусом и весь край чайной чашки, а затем как ни в чем не бывало ставит всё обратно на ленту. На других видео человек облизывает палец и трогает суши, заказанные кем-то другим, пока они проезжают мимо него по конвейерной ленте, а кто-то намазывает на чужой заказ васаби.
Вряд ли такие некрасивые инциденты были массовыми, но и их хватило, чтобы вызвать в Японии, где индустрия ресторанов суши оценивается в 740 млрд иен ($5,7 млрд), огромный резонанс. На этом фоне акции материнской компании ресторана Sushiro, где было снято одно из видео, упали на нынешней неделе на 5%.
Скандал побудил рестораны этой сети отказаться от размещения соусов на лентах и столиках, попросив посетителей наливать себе необходимое количество из пункта раздачи. Другая же суши-сеть Kura Sushi заявила о планах установить камеры над конвейерными лентами для наблюдения за клиентами.
Зима, холода
Традиционная забава жителей США и Канады — побудка сурка ради предсказания прихода весны — в канадском городе Валь-д'Эспуар в Квебеке пошла не по сценарию. Примерно через 40 минут после начала праздника, включавшего пение и танцы, к собравшимся жителям города вышел ведущий и сообщил печальную весть — сурок Фред, который должен был поведать, когда же именно наступит весна, умер. При этом, как оказалось, девятилетний предсказатель отправился в лучший мир, скорее всего, еще в конце осени.
Впрочем, грустили жители городка недолго. Незадача была оперативно решена при помощи ребенка в шляпе сурка — его вызвали на сцену, дали в руки игрушку в виде сурка и попросили сделать предсказание. Он предрек долгую зиму.
И, к слову, это совпало с прогнозами самого известного сурка Северной Америки — Фила из города Панксатони в Пенсильвании. В тот же День сурка, отмечаемый 2 февраля, он предрек еще шесть недель холодов. Как сообщило недавно национальное управление океанических и атмосферных исследований, за последние десять лет точность Фила составила 40%.