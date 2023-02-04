Разболтались: халатность британских ремонтников и суши-терроризм

Как семь маленьких болтиков взяли на испуг всю Великобританию, что вдруг перестало быть крамолой в китайской провинции Сычуань и кто из питомцев мексиканского зоопарка оказался на рождественском ужине его директора. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Заклеили болт

В Британии на этой неделе разгорелся нешуточный скандал. На атомной подводной лодке стратегического назначения HMS Vanguard, которую чинили последние семь лет, обнаружили болты, прикрепленные на суперклей .

При этом такую вопиющую халатность обнаружили лишь по счастливой случайности — одна из шляпок от болтов отвалилась и это заметил проверяющий. При дальнейшей проверке оказалось, что в общей сложности своих «голов» лишились сразу семь болтов. Но рабочим, по всей видимости, просто стало лень заморачиваться на более обстоятельную и трудоемкую замену самих болтов, и вместо этого они присобачили отвалившиеся части при помощи суперклея.

Разболтались Подводная лодка HMS Vanguard Фото: Royal Navy/royalnavy.mod.uk

А болты между тем удерживали изоляцию на трубах с жидкостью, охлаждающей ядерный реактор . То есть подлодка с 16 межконтинентальными ядерными баллистическими ракетами Trident могла стать вторым Чернобылем.

К слову, ремонт субмарины Vanguard обошелся более чем в £300 млн (более $370 млн) и был затянут на четыре года. Хорошо еще, что преступная халатность рабочих компании Babcock, ответственной за ремонт, всплыла до того, как реактор подводной лодки запустили на полную мощность.

Люди-звери

Мексика давно славилась любовью своих богатых жителей к заведению экзотических домашних животных. Совсем не секрет, что местные наркобароны, а вслед за ними и другие индивидуумы заводят в своих поместьях частные зверинцы со львами, тиграми и другими хищниками, которые подчас сбегают, сея панику среди жителей. На этой неделе такой инцидент случился в центральном городе Агуаскальентес: оказавшийся на свободе лев, предположительно сбежавший из одного частного дома, серьезно ранил женщину по соседству и напал на двух собак и кошку, прежде чем его смогли отловить и отправить в зоопарк .

Разболтались Фото: ТАСС/dpa/Franyeli Garcia

Но более шокирующей историей этой недели в Мексике стал поступок директора зоопарка города Чильпансинго на юге Мексики. И дело даже не в том, что Хосе Рубен Нава продал ряд своих «подопечных» в частные руки, а в том, что некоторых он попросту съел. Как выяснило следствие на этой неделе, по указу уже отстраненного руководителя зоопарка четыре карликовые козы

были убиты и приготовлены для рождественского ужина .

Впрочем, своим гостям он оказал медвежью услугу, поскольку мясо этих животных непригодно для употребления в пищу людьми и может создать серьезные риски для здоровья.

Всем рожать!

Китай, давно забивший тревогу относительно быстрых темпов старения населения и падающей рождаемости, уже разрешил семейным парам заводить и двух, и трех детей. Но отдельно взятая провинция Сычуань пошла еще дальше. На этой неделе здесь сообщили о том, что рожать можно вообще сколько угодно .

А главным, поистине революционным решением в китайских реалиях стало дозволение заводить детей незамужним женщинам .

Разболтались Фото: ТАСС/Zuma/Chen Bin

Не то чтобы закон прямо запрещал рожать вне брака и таких случаев в стране не случалось, но матери-одиночки были лишены всех прав, которые полагались семейным матронам. Их могли уволить за беременность без каких-либо последствий для работодателя, оштрафовать при оформлении внебрачного ребенка, но главное — детей из неполной семьи лишали права на доступ к бесплатному образованию и социальным услугам.

Резкий разворот 80-миллионной провинции к стимулированию рождаемости произошел на фоне новостей о том, что в 2022 году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий . По данным правительства, Сычуань занимает седьмое место в стране по доле населения старше 60 лет — на них приходится более 21% всех жителей провинции.

Свой рот на чужой каравай

В благовоспитанной Японии грянул гром — страну накрыла волна суши-терроризма . Оказалось, что некоторые посетители популярнейших в стране заведений, где закуски и напитки берут с вращающегося по кругу конвейера, намеренно трогают чужие блюда . И к тому же зачем-то выкладывают запись этого в интернет.

Одним из самых вирусных стал ролик, просмотренный 40 млн раз, на котором подросток облизывает открытую крышку общей бутылки с соевым соусом и весь край чайной чашки, а затем как ни в чем не бывало ставит всё обратно на ленту . На других видео человек облизывает палец и трогает суши, заказанные кем-то другим , пока они проезжают мимо него по конвейерной ленте, а кто-то намазывает на чужой заказ васаби.

Разболтались Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda

Вряд ли такие некрасивые инциденты были массовыми, но и их хватило, чтобы вызвать в Японии, где индустрия ресторанов суши оценивается в 740 млрд иен ($5,7 млрд), огромный резонанс. На этом фоне акции материнской компании ресторана Sushiro, где было снято одно из видео, упали на нынешней неделе на 5% .

Скандал побудил рестораны этой сети отказаться от размещения соусов на лентах и столиках, попросив посетителей наливать себе необходимое количество из пункта раздачи. Другая же суши-сеть Kura Sushi заявила о планах установить камеры над конвейерными лентами для наблюдения за клиентами.

Зима, холода

Традиционная забава жителей США и Канады — побудка сурка ради предсказания прихода весны — в канадском городе Валь-д'Эспуар в Квебеке пошла не по сценарию . Примерно через 40 минут после начала праздника, включавшего пение и танцы, к собравшимся жителям города вышел ведущий и сообщил печальную весть — сурок Фред, который должен был поведать, когда же именно наступит весна, умер . При этом, как оказалось, девятилетний предсказатель отправился в лучший мир, скорее всего, еще в конце осени.

Впрочем, грустили жители городка недолго. Незадача была оперативно решена при помощи ребенка в шляпе сурка — его вызвали на сцену, дали в руки игрушку в виде сурка и попросили сделать предсказание. Он предрек долгую зиму .

Разболтались Фото: ТАСС/EPA/DAVID MAXWELL

И, к слову, это совпало с прогнозами самого известного сурка Северной Америки — Фила из города Панксатони в Пенсильвании. В тот же День сурка, отмечаемый 2 февраля, он предрек еще шесть недель холодов. Как сообщило недавно национальное управление океанических и атмосферных исследований, за последние десять лет точность Фила составила 40%.