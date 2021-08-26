Сооснователя сети доставки суши «Ёбидоёби» затравили в соцсетях из-за рекламы

Пользователей социальной сети «ВКонтакте» возмутили рекламные фото сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби», на которых изображен темнокожий мужчина.

По сюжету мужчина в компании трех девушек европейской внешности ест роллы. Все молодые люди улыбаются.

Пост с фото появился 14 августа в сообществах франшизы во всех городах, где есть точки «Ёбидоёби». Позднее, 24 августа, «Ёбидоёби» выложили еще один снимок, где изображен тот же темнокожий мужчина, но уже в одиночестве.

Публикации вызвали негативную реакцию у комментаторов из Красноярска, города, где был основан бизнес.

«Мы же вроде в России, а не в Америке, так почему я должен его видеть?» — задал вопрос один из пользователей.

«Хватит проталкивать свой вонючий мультикультурализм», — возмутился другой.

Я сам не русский, но у меня всякий аппетит пропал от увиденного...» — добавил еще один комментатор.

В частности, шквал критики на сеть обрушился со стороны представителей неофициального движения «Мужское государство». Его основатель Владислав Поздняков призвал подписчиков делать «левые» заказы в точках сети, чтобы компания потеряла прибыль.

Как сообщил сооснователь сети Константин Зимен, хотя сеть и известна своим провокационным маркетингом, в этот раз она не преследовала подобных целей.

«Многие бренды используют изображения разных моделей, которые могут отличаться цветом кожи, полом и так далее. В этом нет никакой провокации — это просто голос времени. Мне жаль, что кто-то считает появление в сети фотографии темнокожего мужчины (особенно рядом с якобы «славянскими» девушками) недопустимы», — отметил он.

Предприниматель признался, что в его адрес поступают угрозы расправы, из-за чего он обратился в полицию.

«Мне и раньше угрожали недовольные, но впервые это происходит настолько массово. Сообщения с угрозами в мой адрес поступают каждый час, и теперь не только во «ВКонтакте», но и на личный телефон. Я уже подал заявление в полицию и предупредил близких и партнеров. Несмотря на это, мы не будем удалять фото. Наша еда — для всех. Мы не собираемся отказываться от своих идей и призываем всех к миру», — подчеркнул он.

Кроме того, сайт сети 26 августа подвергся кибератакам, из-за чего наблюдаются сбои в его работе.

Также представители «Мужского государства» призывают своих подписчиков к «реальным» действиям, публикуют ссылки на социальные сети девушек, которые снялись в рекламе вместе с темнокожим мужчиной, и пишут негативные отзывы на всех площадках-отзовиках и онлайн-картах.

В июле сообщалось, что сторонники «Мужского государства» затравили в социальных сетях вдову погибшего при спасении девушки нигерийца. 26-летний студент из Нигерии Ричард Оказия Элуемунор погиб в Зеленоградске (Калининградская область), когда спасал тонущую девушку, которую уносило в Балтийское море от берега. На жену погибшего Наталью обрушились оскорбления и угрозы со стороны Позднякова и его последователей.