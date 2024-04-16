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Четверговая соль: что это, когда готовить в 2025 году, что с ней делают

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Страстная седмица окутана массой народных поверий. К религии они не имеют никакого отношения, церковными обрядами не являются. Тем не менее, подобно рождественским гаданиям, суеверия занимают прочное место в жизни народа. Расскажем об одном из главных преданий в Чистый четверг, 17 апреля 2025 года, — так называемой четверговой соли.

Что такое четверговая соль

Четверговая соль — это специальная пищевая соль, которая готовится хозяйками накануне Пасхи, в Чистый четверг.

В народе считается, что она является мощным оберегом для всей семьи, как освященные ветки вербы и крещенская святая вода.

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Как делается четверговая соль

Согласно народным рецептам, для приготовления четверговой соли понадобится 1 кг крупной соли.

Добавляют крошки от горбушек ржаного хлеба (или пару щепоток муки), а также понемногу лекарственных трав на усмотрение хозяйки. Среди них могут быть календула, папоротник, шалфей, шиповник, полынь, мята.

Высыпают соль на сухую сковородку, помешивают на медленном огне и читают молитву «Отче наш». Проделывать процедуру нужно до тех пор, пока соль не почернеет.

Как вариант, четверговую соль по такому же принципу можно приготовить и в духовке.

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Четверговая соль 2025: что с ней делать

После приготовления четверговую соль рассыпают по пакетикам или мешочкам, святят в пасхальной корзине в Великую субботу.

На протяжении года ею солят блюда, в особенности в трудный час.

Некоторые мамы кладут мешочек с четверговой солью под матрас младенца. Они верят, что четверговая соль, закаленная огнем и вымоленная женщиной, уберегает от сглаза и болезней.

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