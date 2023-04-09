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Эксперт объяснила значение празднования Вербного воскресенья

Эксперт Такаева: Вербное воскресенье посвящено входу Иисуса Христа в Иерусалим перед смертью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вербное воскресенье посвящено входу Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до смерти. Ежегодно в этот день верующие приходят встречать Христа в храмы с ветвями деревьев. В России это верба, которая является символом присущего этому времени года духовного возрождения, рассказала «Известиям» 9 апреля, в Вербное воскресенье, психолог Ильмира Такаева.

По ее словам, освящение верб проходит за день до праздника, в субботу, во время праздничного богослужения — Всенощного бдения. Освященную в церкви вербу следует хранить до следующего года, после чего заменить на новые ветки, а старые сжечь.

Как рассказала Такаева, в этот светлый праздник рекомендуется отложить все заботы и посвятить время духовным делам. При этом конфликтовать и ругаться в праздничный день строго запрещено.

Также в Вербное воскресенье и накануне этого дня не рекомендуется ходить на кладбище, так как это может расстроить человека. Однако, если душа просит, священнослужители разрешают посетить кладбище и советуют взять с собой веточки вербы. А вот уборкой, работой в огороде и другим тяжелым трудом лучше не заниматься, отметила психолог.

«С психологической точки зрения этот день может рассматриваться как символическое начало новой жизни. Вербное воскресенье может быть временем для размышления о прошлом и будущем, о совершенных ошибках и новых возможностях, а также для принятия решений, которые помогут человеку двигаться вперед и достичь лучшей версии себя», — отметила психолог.

Также, по ее словам, Вербное воскресенье символизирует единство и солидарность — в этот день люди приходят в церкви и молятся вместе. Кроме того, этот день может быть временем для прощения и примирения.

«В целом Вербное воскресенье может быть полезным для психологического благополучия, поскольку оно напоминает нам о возможностях для личного роста, единстве и примирении», — подытожила психолог.

Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
В 2023 году праздник отмечают 9 апреля

Ежегодно 7 апреля, в том числе в 2023 году, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник входит в число 12 двунадесятых праздников.

Спустя два дня, 9 апреля 2023 года, православные верующие встретят Вербное воскресенье.

Главный праздник — Святая Пасха — у православных в 2023 году приходится на 16 апреля, у католиков — на неделю раньше, 9 апреля.

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