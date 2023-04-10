Губернатор Приморья предложил упростить порядок передачи имущества воинским частям

Порядок передачи имущества воинским частям и подразделениям предлагают упростить. С такой инициативой к Владимиру Путину обратился 10 апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Во время рабочей встречи в резиденции «Ново-Огарево» также обсуждались вопросы, связанные с поддержкой родственников военных, которые участвуют в СВО на Украине. Кроме того, руководитель региона доложил о социально-экономическом развитии Приморья.

О чем говорили на встрече

— Олег Кожемяко рассказал президенту о поддержке родственников участников специальной военной операции. По словам губернатора, местные власти обеспечили их семьи всеми необходимыми выплатами. Также им помогают решать социальные и бытовые проблемы. В этой работе участвуют как чиновники, так и волонтеры, заметил глава региона. «Спасибо. Самая главная задача — это поддержка людей, помощь людям», — отметил Владимир Путин.

— Отдельно губернатор Приморья остановился на помощи самим военным. Он выступил за упрощение порядка передачи имущества воинским частям и подразделениям. В январе Минобороны опубликовало соответствующее постановление, Олег Кожемяко назвал его бюрократизированным документом. Глава Приморского края предложил сделать уведомительным порядок поставки имущества, которое передают по заявкам воинских частей. «Они нам дают накладные, что получили, мы передаем эти данные в округ, который есть в субъекте, и Министерству обороны. Они составляют реестр по тем накладным, что воинские части это получили. Так будет проще, потому что у каждого налажены свои каналы поставок», — уточнил Кожемяко.

— На встрече также обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе. Владимир Путин заметил, что по основным направлениям Приморский край «в целом демонстрирует очень хорошие или удовлетворительные показатели развития».

— Губернатор рассказал об успехах в строительстве. В 2022 году субъект ввел 1 млн кв. м жилья, сообщил он, заметив, что это лучший показатель за постсоветский период. Это, по мнению главы региона, хороший стимул для закрепления населения, особенно молодежи. «Но самый основательный способ — это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты», — добавил президент.

— Владимир Путин также поинтересовался, как проходит реконструкция завода «Звезда» — ведущего предприятия по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота. «Очень хорошо», — ответил Олег Кожемяко. Кроме того, сейчас полным ходом идет строительство четырех газовозов, двух «Афрамаксов» и судов ледового снабжения, сообщил руководитель региона.

— Олег Кожемяко обратил внимание на авиационный завод «Прогресс» и попросил президента помочь повысить зарплаты сотрудникам. «Те коэффициенты, которые применяются, недостаточны для того, чтобы пригласить высококвалифицированных специалистов. Прошу дать поручение правительству Российской Федерации поднять на 10% коэффициент к заработной плате и выровнять ее по среднеотраслевой в промышленности по краю», — сказал он.

— Во время встречи обсуждалась также транспортная инфраструктура. Олег Кожемяко сообщил о планирующемся в сентябре открытии нового порта Суходол на 20 млн т грузооборота. Такой объем президент назвал приличным. Губернатор региона отметил, что в целом строительство портов дает «мощный разворот на Восток». «Создает условия для развития российского Дальнего Востока», — добавил президент.