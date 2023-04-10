СМИ узнали об увольнении компанией McDonald's сотен сотрудников

Американская компания McDonald's Corp. сокращает сотни рабочих мест в рамках реструктуризации. Об этом написала 7 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Реструктуризация корпорации на этой неделе распространилась на всю компанию, что привело к сотням увольнений и сокращению компенсационных пакетов некоторых сотрудников», — отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Уточняется, что сокращение рабочих мест и изменения в сети ресторанов быстрого питания затронули сотрудников в США и за границей, в штаб-квартире McDonald's в Чикаго и в ее местных офисах, а также во всех отделах.

Ранее, 21 марта, руководство Amazon анонсировало увольнение еще 9 тыс. сотрудников. Сообщалось, что увольнению подвергнутся в первую очередь сотрудники подразделения Amazon Web Services, отделов кадров, рекламы, а также работников сервиса для онлайн-трансляций Twitch. Такое решение объясняется тем, что после пандемии коронавируса последовал массовый наем сотрудников и их число увеличилось в два раза, что несет угрозу для будущего компании. Сокращения в компании начались в ноябре прошлого года. С тех пор компания уволила 18 тыс. сотрудников.

В начале февраля были опубликованы данные рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, которые показали, что число увольнений в компаниях Соединенных Штатов Америки в январе достигло более 102 тыс., что является максимальным показателем для этого месяца с 2009 года.

Отмечалось, что больше всего массовые увольнения затронули технологическую отрасль страны, где компании в январе объявили о планах уволить более 41 тыс. сотрудников, что в 2,6 раза больше декабрьского показателя. Второе место по количеству сокращений занимает сфера ритейла, где уволили 13 тыс. человек. Третье место заняли финансовые фирмы, которые в прошлом месяце сократили более 10 тыс. рабочих мест (годом ранее — 696 человек).