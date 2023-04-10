Массовая драка с африканцами произошла у бара в Петербурге

Массовая драка с участием выходцев из Африки произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга в ночь на 10 апреля, сообщает телеканал «78».

Потасовка произошла в первом часу ночи на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина. Компания молодых людей выходила из бара и переходила на противоположную сторону улицы. Они бросались на прохожих и в какой-то момент стали драться с группой африканцев, которые пытались спрятаться в трамвае.

Всего в драке участвовали около 15 человек, из нескольких из них сотрудники полиции доставили в отдел для разбирательств.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в апреле сообщалось, что силовики пришли с проверкой в бары на улицах Думская и Ломоносова, которые неожиданно заработали после их скандального закрытия из-за вовлечения несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. Правоохранители останавливали музыку и проверяли паспорта гостей.