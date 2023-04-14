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Как приготовить кулич на Пасху. Инфографика

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Традиционным угощением для праздника Пасхи является кулич. Как правило, его пекут накануне праздника, в Светлую субботу, и освящают в церкви.

Эта традиция берет свои истоки из Греции. Так, кулич от греческого — «хлеб круглой или овальной формы». Считается, что прообразом кулича был пасхальный греческий хлеб артос, который до сих пор пекут в православных храмах.

В Библии упоминание кулича не встречается — роль хлеба на пасхальном столе в тексте выполняла пресная маца. Рецепт ставшего традиционным праздничного блюда изобрели не раньше XIX века.

Для приготовления кулича понадобятся следующие продукты:

  • пшеничная мука — 0,5 кг;
  • молоко — 250 мл;
  • сахар — 150 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • ванильный сахар — 0,5 ч.л.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • изюм — 138 г;
  • сухие дрожжи — 6 г;
  • щепотка соли.

Половину муки необходимо смешать с дрожжами и добавить теплое молоко. Смесь нужно постоянно помешивать — опара должна быть довольно жидкой. После этого смесь нужно накрыть полотенцем и убрать в теплое место приблизительно на полчаса.

Яйца нужно поделить на белки и желтки. Белки необходимо взбить до состояния крутых пиков, а желтки взбить с обычным и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Взбитые желтки добавляют в опару и перемешивают.

Следующий ингредиент — сливочное масло, кладут вместе с солью и вмешивают руками. Затем смесь нужно перемешать снизу вверх с белками.

Оставшуюся муку необходимо просеять в полученную массу и после этого замесить тесто. Оно должно получиться очень мягким. Посудину с тестом нужно накрыть полотенцем и убрать на час в теплое место.

Изюм перед готовкой нужно промыть и залить кипятком на 15 минут. Затем сухофрукты раскладывают на бумажные салфетки до полного высыхания. К изюму необходимо добавить ложку муки и тщательно перемешать, а потом равномерно начинить тесто. После этого нужно снова оставить тесто под полотенцем на 10 минут.

Перед выпеканием форму для выпечки лучше смазать сливочным маслом, затем выложить туда тесто и подождать 10 минут. Кулич первые 10 минут выпекают при температуре около 100 градусов, затем увеличивают до 180 градусов. Этот этап готовки занимает примерно 40–50 минут, в это время открывать дверцу духовки не нужно.

Перед подачей кулич нужно остудить и при желании украсить глазурью.

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