Трамп обвинил демократов в использовании судебной системы для подлога на выборах
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что демократы используют коррумпированную судебную систему страны для фальсификации на президентских выборах 2024 года. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social в воскресенье, 9 апреля.
«Наша судебная система коррумпирована, и демократы используют ее для фальсификации на президентских выборах в 2024 году», — отметил Трамп.
Он добавил, что собирается вести войну с «этими глупыми людьми в руководстве Соединенных Штатов», у которых «хорошо получается лишь заниматься дезинформацией и мошенничеством на выборах».
До этого, 7 апреля, Трамп назвал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена самой некомпетентной за всю историю страны. Экс-глава Белого дома указал на то, что из-за этой некомпетентности нынешних американских властей США столкнулись с множеством серьезных проблем, таких как миграционный кризис, фактическая потеря долларом статуса мирового валютного стандарта, а также приближение мира в целом к третьей мировой войне.
В США против Трампа возбуждено уголовное дело. Оно связано с возможным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.
4 апреля состоялись в Нью-Йорке первые судебные слушания. Экс-президент не признал свою вину в фальсификации документов. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.
Комментируя свое обвинение, Трамп заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке». Его адвокат Тодд Бланш, в свою очередь, назвал судебный процесс против Трампа преследованием по политическим мотивам.