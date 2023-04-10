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Трамп обвинил демократов в использовании судебной системы для подлога на выборах

Экс-президент США Трамп: демократы используют судебную систему для фальсификации на выборах
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Фото: Global Look Press/Brandon Bell/POOL
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Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что демократы используют коррумпированную судебную систему страны для фальсификации на президентских выборах 2024 года. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social в воскресенье, 9 апреля.

«Наша судебная система коррумпирована, и демократы используют ее для фальсификации на президентских выборах в 2024 году», — отметил Трамп.

Он добавил, что собирается вести войну с «этими глупыми людьми в руководстве Соединенных Штатов», у которых «хорошо получается лишь заниматься дезинформацией и мошенничеством на выборах».

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До этого, 7 апреля, Трамп назвал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена самой некомпетентной за всю историю страны. Экс-глава Белого дома указал на то, что из-за этой некомпетентности нынешних американских властей США столкнулись с множеством серьезных проблем, таких как миграционный кризис, фактическая потеря долларом статуса мирового валютного стандарта, а также приближение мира в целом к третьей мировой войне.

В США против Трампа возбуждено уголовное дело. Оно связано с возможным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.

4 апреля состоялись в Нью-Йорке первые судебные слушания. Экс-президент не признал свою вину в фальсификации документов. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.

Комментируя свое обвинение, Трамп заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке». Его адвокат Тодд Бланш, в свою очередь, назвал судебный процесс против Трампа преследованием по политическим мотивам.

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