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Трамп назвал администрацию Байдена самой некомпетентной в истории США

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Бывший президент США Дональд Трамп назвал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена самой некомпетентной за всю историю страны. Такое мнение он высказал в пятницу, 7 апреля.

«Старые добрые США теряют так много и так быстро <...> при самой некомпетентной администрации в истории», написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Экс-глава Белого дома указал на то, что из-за этой некомпетентности нынешних американских властей, Соединенные Штаты Америки столкнулись с множеством серьезных проблем.

«На нашей границе происходит вторжение, мы вот-вот потеряем доллар в качестве мирового стандарта, и мы можем столкнуться с третьей мировой войной из-за глупых людей», отметил Трамп, добавив, что в настоящее время американская нация находится в состоянии упадка.

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Накануне Трамп также отмечал, что доллар может вскоре перестать быть ведущей мировой валютой из-за политики администрации нынешнего американского президента. Он отметил, что в настоящее время китайский юань пытается вытеснить американский доллар с позиции «валюты номер один» во всем мире. Такое, по мнению Трампа, еще три года назад невозможно было представить.

До этого, 4 апреля, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что власти Соединенных Штатов спровоцировали кризис экономической сферы, однако свою вину они в этом не признают. Виновником кризиса при этом он назвал Байдена.

Днем ранее ведущий американского телеканала Fox News Стив Хилтон заявил, что США потеряли влияние и перестали быть мировым лидером из-за политики Байдена. По его словам, Байден оттолкнул от Вашингтона «вообще всех» своей «ханжеской, абсолютно бездарной внешней политикой».

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