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Sky News сообщил о создании в Британии отрядов по борьбе с незаконным вейпингом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правительство Великобритании намерено запустить отряды по борьбе с незаконным вейпингом. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил телеканал Sky News.

По данным СМИ, в стране вейп регулярно использует каждый десятый школьник, хотя предназначен он для взрослых.

«Новый отряд по борьбе с незаконным оборотом вейпов будет работать по всей стране и пресекать те предприятия, которые продают вейпы детям, что является незаконным», — отметил министр здравоохранения страны Нил О'Брайен.

Как подчеркнул исполнительный директор компании Inter Scientific, которая занимается тестированием продуктов для вейпинга, подростки сейчас используют в большинстве своем именно устройства, не соответствующие законодательству Великобритании. По его словам, чтобы остановить это, требуется более строгий контроль на границе при ввозе товаров.

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7 апреля в Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи вейпов. Он предлагает установить запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов, в целях устранить возможность заказать и собрать устройство из составных компонентов.

11 апреля Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних.

23 марта главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов объяснил небезопасность использования вейпов. По его словам, вред от электронных сигарет заключается в жидкостях, с которыми они используются. Тарасов отметил, что частыми последствиями от вдыхания курительных смесей являются воспаления в горле, а постоянные потребители могут приобрести хронические заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, особенно увеличиваются риски инсульта и инфаркта.

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