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Руководство расчета РСЗО «Смерч» рассказало о целях и особенностях боевой машины

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Центрального военного округа поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков врага. О целях боевой машины и особенностях пуска ракет рассказали Минобороны РФ 10 апреля начальник расчета и его заместитель.

Боевая работа системы занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и смена позиции.

«Работа осуществляется по площадным целям: аэродромы, скопления пехоты, колонные легкобронированной техники. Работаем круглосуточно, в любую погоду. Самые сложные цели, пожалуй, пехота в лесу, которую трудно обнаружить, где большое их скопление», — рассказал начальник расчета боевой машины с позывным Ванга.

По его словам, с этой машиной всё надо делать вдвое быстрее, чтобы не враг не обнаружил. Также важна скрытность в подходе к позициям и отходе с них после отработки по целям, так как вражеские дроны постоянно мониторят пространство и опередить их — жизненно важная задача.

Как рассказал заместитель начальника расчета боевой машины с позывным Тихий, координаты цели получают от руководства, вводят в компьютер на борту машины, после чего выдвигаются на позиции. Там машину разворачивают.

«Вот пульт, тут загорается лампочка. Есть специальный ключ пуска, поворачиваю его, нажимаю на кнопку — всё, ракеты пошли», — сообщил Тихий о принципе работы «Смерча».

Дальность полета и малый коэффициент отклонения 300-миллиметровых снарядов позволяют точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил. Результаты огневого воздействия РСЗО «Смерч» подавляют работу органов управления и обеспечения войск, истощая ресурсный потенциал противника, добавили в Минобороны.

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3 апреля корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что расчеты российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» сбили американский реактивный снаряд GLSDB Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации.

По его словам, комплексы «Бук» на угледарском направлении являются основой всей системы противовоздушной обороны. За неделю такие машины сбивают десятки снарядов.

До этого, 25 марта, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о ЗРК «Бук», с помощью которого под Угледаром было уничтожено более 30 целей противника в воздушном пространстве. По его словам, боевая машина помогает пехоте и защищает объекты от атак украинских боевиков, создавая непробиваемый воздушный купол.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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