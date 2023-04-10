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В Госдуме увидели риск дефицита вакцины для животных

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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В Госдуме предупредили о будущей нехватке вакцины и лекарств для сельскохозяйственных животных. Депутаты ЛДПР направили обращение в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко.

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Речь идет о таких животных, как коровы, курицы, свиньи, козы и так далее. С 1 сентября текущего года завозимые из-за рубежа медикаменты не смогут попасть в страну, если их производители не пройдут российскую аттестацию (соответствие требованиям правил ЕАЭС — Good Manufacturing Practice (GMP).

Это может препятствовать ввозу до 80% зарубежных вакцин и лекарств. С документом за подписью члена фракции Станислава Наумова ознакомились «Известия».

«Снижение доступа к таким препаратам уменьшит бизнес-показатели, отразится на внутренних продовольственных ценах и ухудшит международную конкурентоспособность российской продукции», — говорится в письме.

Представитель Виктории Абрамченко Марта Галичева сказала «Известиям», что обращение депутатов принято и будет направлено в профильные ведомства для проработки. Предпосылок для дефицита ветеринарных препаратов и вакцин нет, добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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