Деятельность интернет-тренеров предложили лицензировать

Деятельность блогеров-тренеров, которые продают курсы в интернете, предложили отрегулировать. В частности, ввести лицензирование, создать федеральный реестр недобросовестных организаторов таких уроков, а также определить орган исполнительной власти, который будет модерировать их работу. Такую инициативу главе кабмина Михаилу Мишустину направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. С документом ознакомились «Известия».

«В последнее время было возбуждено несколько громких уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов со стороны лиц, которые занимаются продажей дистанционных курсов и тренингов. Речь идет о супругах Чекалиных (не заплатили 300 млн рублей) и Александры Митрошиной (120 млн рублей). Также 21 марта 2023 года стало известно, что правоохранительные органы начали проверку в отношении Елены Блиновской, выдающей себя за бизнес-тренера», — говорится в тексте обращения.

В письме отмечается, что упомянутые выше эпизоды стали следствием появления в российском медиапространстве феномена, который получил название «инфоцыганство».

«Под этим термином подразумевается недобросовестная деятельность лиц, выдающих себя за специалистов в области бизнеса, личностного роста или психологии, с целью обогащения за счет продажи курсов и тренингов, в том числе в цифровом формате», — поясняет автор обращения.

Организаторы такого обучения зачастую не имеют профильного образования и специальных компетенций, а также могут использовать деструктивные психологические практики, говорится в письме. В пример в документе приводится курс личностного роста под названием Sparta, участники которого теряли имущество, разводились с супругами, а в отдельных случаях совершали суицид.

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Ученью вред: кабмин просят ввести лицензирование онлайн-тренеров