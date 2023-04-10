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Юрист подсказала действия при отказе гарантийного обслуживания консолей Xbox

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Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России, сообщили «Известиям» в технической поддержке компании, когда туда как пользователь обратился корреспондент газеты.

Консольное выступление: в магазинах появились сертифицированные для РФ Xbox
Как эти устройства ввезли в Россию и кто оформлял для них документы в «Ростесте»

«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались», — заявил представитель техслужбы.

Согласно условиям гарантийного обслуживания, размещенным на официальном сайте Microsoft, Россия до сих пор не исключена из списка стран, где оно осуществляется, отметила ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова.

«Этот документ налагает на компанию ряд обязательств по гарантийной поддержке», — сказала она.

Если владельцу отказывают в ремонте, он должен это задокументировать всеми возможными способами и обратиться в Роспотребнадзор, рекомендовала юрист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Консольный выстрел: Microsoft прекратила чинить приставки Xbox в России

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