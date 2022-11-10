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Консольное выступление: в магазинах появились сертифицированные для РФ Xbox

Как эти устройства ввезли в Россию и кто оформлял для них документы в «Ростесте»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В отечественных интернет-магазинах появились сертифицированные «Ростестом» приставки Xbox Series X и S. Источники «Известий» на рынке утверждают, что речь может идти о новых поставках. По их словам, сертификацией консолей, вероятно, занимается сама Microsoft. Впрочем, компания может это делать не только напрямую, но и через российских дистрибуторов, добавили эксперты. Последние уже наладили продажу подписок на сервисы Microsoft, для активации которых не нужен VPN.

Консольный путь

В продаже появились сертифицированные «Ростестом» приставки Xbox Series S и X. У таких устройств код 00011 в названии самой модели, добавочный префикс Ru или РСТ. Корреспонденту «Известий» удалось обнаружить подобные девайсы в «М.Видео–Эльдорадо», Techline24, «Комусе», на Ozon и «Яндекс Маркете».

— Консоли Xbox Series X из нашего ассортимента оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы, а также нашу гарантийную поддержку, включая обмен и возврат. Все консоли работают на территории России, есть русский язык, работают с теми дисками, которые продаются в наших магазинах. Series S из прежних запасов, в карточке товара есть пометка RU Spec, — заявили «Известиям» в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо».

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В Ozon тоже подтвердили наличие сертифицированных «Ростестом» консолей и добавили, что у них есть соответствующая маркировка на упаковке и самом девайсе. Представители маркетплейса не уточнили, когда именно устройства завезли в РФ и по какому механизму. Аналогичным образом ответили в Techline24 и «Комусе». В пресс-службе «Яндекс Маркета» заявили, что продавцы на маркетплейсе сами размещают свои товары и устанавливают на них цены.

Microsoft официально перестала поставлять консоли Xbox Series X и S в Россию 4 марта, когда объявила об уходе из страны. С тех пор ритейлеры завозили новые приставки исключительно по параллельному импорту. В описаниях магазины указывали, что предоставляют на девайсы собственную гарантию. Однако сейчас у ритейлеров появились устройства, на которые распространяется именно гарантия производителя, и они сертифицированы для России.

По словам собеседника «Известий», близкого к одному из сотовых операторов, сертифицированные Xbox Series X и S, представленные в отечественных магазинах, относятся к новым поставкам. С марта, когда корпорация Microsoft прекратила официальные продажи в России, уже прошло много времени, а магазины стараются как можно быстрее распродать свои товары, так как держать их долго на полках невыгодно, пояснил собеседник издания. Старые запасы, скорее всего, давно распродали.

— Последние официальные поставки сертифицированных в РФ консолей были в марте этого года, — подтвердил другой собеседник «Известий», близкий к крупным продавцам электроники. — Однако Microsoft продолжает сертифицировать приставки здесь, но поставляет их в страны СНГ. Оттуда путем параллельного импорта они поступают на отечественный рынок, поскольку число потенциальных покупателей здесь несоизмеримо больше, чем в странах ближнего зарубежья.

Эту версию подтвердил еще один источник «Известий», близкий к другому крупному магазину. Microsoft отдает сертифицированные для РФ девайсы в другие страны, именно поэтому нумерация консолей совпадает с теми, что раньше продавались в России, добавил собеседник.

«Известия» направили запрос в Microsoft.

Параллельный завоз

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что, вероятно, сертификацией консолей в РФ занимается не сама Microsoft, а отечественные дистрибуторы.

— В рамках параллельного импорта дистрибутор может заниматься сертификацией товаров самостоятельно. Тем более что первичные испытания и процедуру подтверждения соответствия эти модели консолей прошли еще в 2020 году, — напомнил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

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Схожего мнения придерживается аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, сертифицированные для РФ консоли сейчас завозят именно дистрибуторы.

— Microsoft не хочет терять отечественный рынок, — считает эксперт. — Поэтому она может сертифицировать устройства в том числе через партнеров.

Эта схема максимально безопасна для самой компании, если она хочет по-прежнему продавать товары в РФ, но при этом официально здесь не ведет бизнес, согласился генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Отечественные магазины наладили и продажи подписок Xbox Game Pass и Xbox GamePass Ultimate, которые можно активировать без использования VPN. Они необходимы для того, чтобы можно было играть по сети и скачивать новые игры компании Microsoft. Подписки продают «М.Видео–Эльдорадо», Buka, DNS и другие магазины.

— В продажу вернулись цифровые подписки на сервисы Xbox, приобрести можно Game Pass для консолей и ПК, Live Gold на различные сроки действия. Активация проходит на консоли или официальном сайте Microsoft, — отметили в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо».

Представитель Buka подтвердил, что ключи на подписку можно активировать в РФ без VPN. В DNS не ответили на запрос.

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