Посол РФ в Германии рассказал о накачивании Киева смертоносными системами вооружений

Берлин перешел «красные линии», поставляя Украине современные смертоносные системы вооружений. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат напомнил, что ранее германское руководство «заявляло о неприятии идеи поставок Киеву боевых самолетов».

«Факт, однако, состоит в том, что номенклатура поставляемых Украине германских вооружений непрерывно расширяется. От поставок касок Берлин перешел к накачиванию киевского режима современными смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки, гаубицы, РСЗО, ЗСУ. Создаются логистические и сервисные центры по их ремонту и техобслуживанию в третьих странах», — сказал дипломат.

По его словам, «правительство Германии давно перешло все возможные «красные линии» в стремлении нанести России «стратегическое поражение».

Комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о серьезном риске отправки Западом войск на Украину, российский посол заметил, что «проще воевать чужими руками».

«Направление войск было бы равносильно прямому втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией, чего в Берлине, по крайней мере на данном этапе, всячески стремятся избежать. Да и вряд ли немецкие избиратели одобрят такие планы». — считает он.

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«Берлин накачивает киевский режим смертоносными системами вооружений»