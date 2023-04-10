Посол РФ в ФРГ назвал отказ от российских энергоресурсов политически мотивированным решением Берлина

Отказ от российских энергоресурсов — политически мотивированное решение Берлина, во многом принятое под давлением извне. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Отказ от российских энергоресурсов — политически мотивированное решение Берлина, во многом принятое под давлением извне. Как известно, Россия поставляла в ФРГ свыше половины от общего объема поступавшего сюда природного газа и угля, более 30% сырой нефти. Германская экономика за счет исключительно выгодных, надежных, долгосрочных поставок российских энергоносителей обеспечивала себе конкурентные преимущества на мировом рынке и пользовалась ими на протяжении десятилетий. На этом во многом базировалась успешная социально-экономическая модель ФРГ», — подчеркнул он.

По его словам, «сейчас это в прошлом». При этом недовольство простых немцев вызвано высокой инфляцией, ростом цен за отопление и электроэнергию, падением реальных доходов и покупательной способности.

«Связано ли это с последствиями энергетического кризиса? Напрямую», — резюмировал дипломат.

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