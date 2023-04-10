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Украинский музыкант Бардаш осудил покинувших РФ Noize MC и Оксимирона

Украинский музыкант Юрий Бардаш назвал сбежавших из РФ Noize MC и Оксимирона вонючими лицемерами
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Уехавшие из России и осуждающие свою страну музыканты — это «вонючие лицемеры». Об этом в интервью корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину заявил украинский музыкант, исполнитель, продюсер Юрий Бардаш.

«Слушай, они лицемеры, лицемеры вонючие», — сказал он.

Бардаш рассказал, что предлагал рэперу Noize MC (настоящий материал касается иностранного агента Ивана Алексеева) хотя бы раз приехать в Донбасс, чтобы разобраться в ситуации и просто поговорить с местными жителями.

«Ты (Noize MC. — Ред.) не приехал сюда, ни один из этих артистов не приехал», — подчеркнул артист.

По его мнению, сбежавшие из России музыканты стали призраками, которые испытывают конвульсии.

«Их как-то там теребит, там будоражит, но это всё уже прошлое, все эти люди», — заявил Бардаш, добавив, что в России есть настоящие таланты и гении, которым надо помогать.

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Также в интервью музыкант отметил, что детям Донбасса нужна интеграция с Россией. По его мнению, ребятам надо показать страну и населяющие ее народы. Дети новых регионов должны понять российское общество и увидеть жизнь, которой у них не было из-за агрессии киевского режима.

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