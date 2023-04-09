Музыкант Бардаш указал на важность показать Россию детям Донбасса

Детям Донбасса нужна интеграция с Россией, им надо показать страну и населяющие ее народы. Об этом украинский продюсер, хореограф, музыкант Юрий Бардаш рассказал в интервью «Известиям».

Артист подчеркнул, что дети — «наше всё».

«Старикам уже ехать никуда не хочется, покажите детям Донбасса, что такое Россия. Вот что сейчас нужно сделать», — заявил он.

Россия должна взять на себя заботу о подрастающем поколении: они должны увидеть Крым, Сочи, Байкал. Бардаш добавил, что ребятам из новых российских регионов необходим обмен опытом со сверстниками на остальной части страны. Нужно организовывать «творческие трансферты, коридоры, по которым будет проходить обмен опытом между регионами, народами, населяющими Россию».

«Я сам буду сейчас путешествовать по России, потому что меня не интересует ни Европа, ни Америка, сейчас меня ничего не интересует. Меня интересует моя земля. Она огромная, и столько чудесных волшебных природных мест у нас», — добавил Бардаш.

Музыкант обратил внимание, что дети Донбасса восемь лет находились под обстрелами, у них не было воды, света и элементарных условий для развития.

«Наша задача сейчас — настроить и работать над этим, вывозить их как можно больше туда в мирное, в мирное пространство, где нет грохота, где нет бомб, и чтобы они танцевали, пели, развивались, делились своим опытом, видели вообще жизнь», — подчеркнул артист.

В начале апреля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что большинство из 2 тыс. детей из зоны спецоперации, отдыхавших в Краснодарском крае и Крыму, уже вернулись с отдыха к родителям.

В феврале президент России Владимир Путин заявил на встрече с Львовой-Беловой, что число обращений об усыновлении детей из Донбасса растет. Институт уполномоченного по правам ребенка занимается этим вопросом давно, практически на протяжении девяти лет.

В декабре Путин отмечал, что важно сделать всё необходимое для поддержки жителей новых регионов РФ. Он отметил, что интеграция новых территорий в сферы России должна завершиться «чем быстрее, тем лучше».

В ноябре уже более 80 тыс. жителей новых регионов получили российские паспорта.

30 сентября 2022 года Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР, ДНР), Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав РФ по итогам проведенных референдумов.