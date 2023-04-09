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В Тбилиси начался митинг против действующей власти

Протестующие в Тбилиси потребовали освобождения политзаключенных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) вместе со сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 9 апреля проводит в центре Тбилиси акцию против действующей власти.

В митинге участвуют сотни человек. Протестующие собрались как на площади перед парламентом, так и на прилегающем проспекте Руставели, движение по которому перекрыто полицией, рассказал корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили. Обстановка на месте спокойная, отметил он.

В руках у протестующих флаги Грузии, Евросоюза, Украины и США. Организаторы акции требуют от властей выполнить 12 рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата в члены блока.

По словам Аны Цитлидзе, члена парламентской фракции ЕНД, без освобождения политических заключенных невозможно принятие статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Мы должны быть в состоянии встать и защитить европейское будущее нашей страны, несмотря на наши разные позиции», — приводит ее слова телеканал «Рустави 2».

Как добавил заместитель председателя парламентской фракции ЕНД Георгий Ботковели, сегодняшняя акция стала надпартийной и ее главная цель — неукоснительное выполнение рекомендаций ЕС из 12 пунктов, начиная с освобождения политзаключенных.

По словам депутата парламента, председателя партии «Право и справедливость» Тако Чарквиани, если Грузия хочет интеграции с Западом, то она должна быть носителем западных ценностей. Он также призвал освободить политических заключенных.

Протестующие также требуют освобождения Саакашвили и главы телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамии.

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В июне 2022 года Европейская комиссия одобрила заявки Украины и Молдавии на предоставление статуса кандидатов в члены Евросоюза и отказала Грузии. Тбилиси посоветовали выполнить 12 условий, необходимых для получения статуса.

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