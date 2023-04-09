Источник рассказал подробности смертельной аварии с актрисой Шульман

Водитель троллейбуса, под колеса которого попала актриса дубляжа Елена Шульман, выбежала на помощь к пострадавшей и успела с ней обменяться парой слов. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, артистка сказала водителю, что та не виновата. В ответ шофер просила женщину не умирать.

Трагедия произошла вечером 8 апреля на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Как видно на кадрах, в момент, когда троллейбус подъезжал к остановке, Шульман сошла с тротуара на проезжую часть.

Актрису госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось.10 апреля ей должно было исполниться 54 года.

Елена Шульман сотрудничала со студией «Нева-фильм», «Ленфильмом», ТРК «5 канал» и занималась дубляжом иностранных фильмов и сериалов. Она озвучивала Кирстен Данст, Монику Беллуччи, Джулию Робертс и других звезд.