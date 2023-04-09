Появилось видео с места смертельного ДТП с актрисой дубляжа Шульман

Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погибла актриса дубляжа Елена Шульман, попало на видео.

Трагедия произошла вечером 8 апреля на Загородном проспекте. Шульман попала под колеса троллейбуса.

На кадрах видно, как Шульман сходит с тротуара в момент, когда к нему подъезжает троллейбус.

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось.

Актриса сотрудничала со студией «Нева-фильм», «Ленфильмом», ТРК 5 канал и занималась дубляжом иностранных фильмов и сериалов. Она озвучивала Кирстен Данст, Монику Беллуччи, Джулию Робертс и других звезд.

10 апреля 2023 года ей должно было исполниться 54 года.