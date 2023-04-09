Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в ДТП в Санкт-Петербурге

Актриса дубляжа Елена Шульман погибла под колесами автобуса в Санкт-Петербурге. Об этом 9 апреля сообщил источник «Известий».

Авария произошла вечером 8 апреля на Загородном проезде. Шульман стояла на остановке, и в нее въехал автобус. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее врачам не удалось.

Елена Шульман сотрудничала со студией «Нева-фильм», «Ленфильмом», ТРК 5 канал и занималась дубляжом иностранных фильмов и сериалов. Она озвучивала Кирстен Данст, Монику Беллуччи, Джулию Робертс и других звезд. 10 апреля 2023 года ей должно было исполниться 54 года.