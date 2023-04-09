Большунов выиграл спринт в Финале Кубка России по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования на 15 км свободным стилем на последнем этапе Кубка России в Кировске. Об этом 9 апреля сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Спортсмен финишировал со временем 32 минуты 56,6 секунды.

Савелий Коростелев с отставанием 2 минуты 18,4 секунды пришел вторым, третье место поделили Илья Семиков и Денис Спицов — +2 минуты 18,5 секунды.

Ранее, 7 апреля, Большунов заявил о намерении завершить сезон 16 апреля на гонке в Магадане.

В конце марта спортсмен занял третье место в лыжной гонке на 50 км классическим стилем, которая проходила в этот день в Тюмени. Он уступил Сергею Устюгову и Алексею Червоткину.