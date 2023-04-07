Олимпийский чемпион Большунов заявил о намерении завершить сезон 16 апреля

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил о намерении завершить сезон 16 апреля на гонке в Магадане. Он озвучил свои планы 7 апреля журналистам.

Это означает, что лыжник не сможет принять участие в мужской гонке на 70 км чемпионата России, которая будет проходить в тот же день в Мончегорске Мурманской области.

«Елена Валерьевна (Вяльбе — президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). — Ред.) меня забирает на другое лыжное мероприятие», — заявил Большунов, отвечая на вопрос, станет ли для него гонка на 70 км в Мончегорске последней в этом сезоне.

В этот день Большунов выиграл индивидуальную гонку финала Кубка России на 15 км классическим стилем в Кировске Мурманской области. Его результат на дистанции составил 38 минут 41,5 секунды. Вторым стал Илья Семиков, который пришел к финишу на 49 секунд позже. Третье место занял Денис Спицов.

Ранее, 26 марта, Александр Большунов занял третье место в лыжной гонке на 50 км классическим стилем, которая проходила в этот день в Тюмени. Он уступил Сергею Устюгову и Алексею Червоткину.