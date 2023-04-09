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Палестинцы забаррикадировались в Аль-Аксе в Иерусалиме

The Jerusalem Post: сотни палестинцев забаррикадировались на Храмовой горе в Иерусалиме
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Фото: Соцсети
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Вечером в субботу, 8 апреля, сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Как сообщила газета The Jerusalem Post, полиция вскоре зашла в комплекс, где расположена мечеть.

Отмечается, что забаррикадировавшиеся опасаются столкновений с силовиками, если вторые применят силы для их разгона.

Этим же вечером министерство иностранных дел Иордании предупредило о «катастрофических последствиях», если полицейские войдут в Аль-Аксу, чтобы выгнать палестинцев с Храмовой горы. В ведомстве подчеркнули, что такой шаг подведет ситуацию «к усилению напряженности и насилия, за которые заплатят все».

Министерство иностранных дел Израиля в ответ на это позже ночью призвало Иорданию «немедленно убрать из мечети Аль-Акса этих экстремистов, которые планируют завтра устроить беспорядки во время мусульманских молитв на Храмовой горе».

Представитель палестинского исламского движения сопротивления (ХАМАС) в городе Иерусалиме Мухаммад Хамаде предупредил, что «агрессия оккупации встретит только сопротивление, и сопротивление готово ответить на преступления оккупации способом, эквивалентным размеру преступления».

Хамаде добавил, что «израильское правительство несет полную ответственность за то, что произойдет с мечетью Аль-Акса и теми, кто в ней размещен».

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5 апреля сообщалось о столкновениях палестинцев с израильской полицией в Аль-Аксе, в результате которых пострадало несколько десятков человек. Не менее 350 человек были арестованы израильской полицией.

После беспорядков сообщалось, что несколько ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля. В ответ на это самолеты вооруженных сил страны нанесли удары по объектам в секторе Газа. Удары пришлись по двум объектам производства и хранения оружия ХАМАС.

18 марта палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по Израилю. Известно, что она упала в незаселенной местности, согласно действующему протоколу, пуски ПВО не производились.

26 февраля главы служб безопасности Израиля и Палестины встретились в Иордании и провели первые за многие годы переговоры на высоком уровне. Основной целью встречи была разрядка напряжения в преддверии священного месяца Рамадан, который начинался 22 марта.

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