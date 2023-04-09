Закрытые после рейда силовиков бары в Санкт-Петербурге не открылись на выходных

В ночь на 9 апреля в Санкт-Петербурге бары на улицах Думская и Ломоносова, двери которых опечатали после рейда СК РФ, остаются закрытыми. «Известия» на улицах Санкт-Петербурга и показали кадры с места событий.

На дверях заведений висят стальные цепи с амбарными замками. На входе в один из баров висит объявление о запрете проникновения в помещение, так как оно «является доказательством в рамках уголовного дела», передает 78.ru в Telegram-канале.

Ранее, 8 апреля, полицейские и следователи посетили с проверкой бары на улицах Думская и Ломоносова, которые неожиданно заработали после их скандального закрытия в конце марта. Заведения подозревают в вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. Всего рейды провели в 13 таких барах.

В некоторых местах сотрудники отказались открывать двери силовикам. В результате пришлось применить болгарки. Другие заведения же пропускали оперативников для проверки. В основном стражи порядка удостоверились в совершеннолетии посетителей, попросили вывести гостей и закрыть заведение.

19 февраля «Известия» сообщили о том, что Совет Федерации подготовил для Минздрава и региональных властей рекомендации, которые призваны сформировать региональные и муниципальные программы раннего выявления подростков, замеченных в склонности к употреблению алкоголя. Кроме того, Минздрав уже выпустил проект распоряжения, которое обязывает участковых врачей фиксировать в электронном виде всевозможные данные об употреблении алкоголя детьми и подростками.