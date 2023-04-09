Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия ужесточит контроль над транзитными перевозками украинского зерна
Мир
Экс-советник Пентагона предрек исчезновение Украины как государства к концу 2023 года
Мир
Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц умер в возрасте 103 лет
Общество
В результате обстрела Ясиноватой два человека погибли и 14 пострадали
Наука и техника
Ковальчук указал на провальные попытки США выяснить состав сплава российского РД-180
Общество
Закрытые после рейда силовиков бары в Санкт-Петербурге не открылись на выходных
Армия
Рядовой Ильясов вовремя сбил дрон с боеприпасом и спас подразделение
Мир
В крупнейшем порту Франции загорелось семь лодок
Интернет и технологии
Китайский поисковик Baidu подал в суд на Apple
Мир
Захарова указала на попытки Запада сделать из обвиняемой в убийстве Татарского жертву
Мир
На Западе рассказали об опасности утечки разведданных для Украины
Мир
Сирия выпустила три ракеты в сторону Израиля
Армия
Боец ВС РФ вытащил раненого товарища из-под обстрела украинских националистов

Закрытые после рейда силовиков бары в Санкт-Петербурге не открылись на выходных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на 9 апреля в Санкт-Петербурге бары на улицах Думская и Ломоносова, двери которых опечатали после рейда СК РФ, остаются закрытыми. «Известия» на улицах Санкт-Петербурга и показали кадры с места событий.

На дверях заведений висят стальные цепи с амбарными замками. На входе в один из баров висит объявление о запрете проникновения в помещение, так как оно «является доказательством в рамках уголовного дела», передает 78.ru в Telegram-канале.

Как пить не дать: регионам предложили выявлять пьющих подростков
Специалисты разрабатывают действенные способы борьбы с тягой к спиртному у юношей и девушек

Ранее, 8 апреля, полицейские и следователи посетили с проверкой бары на улицах Думская и Ломоносова, которые неожиданно заработали после их скандального закрытия в конце марта. Заведения подозревают в вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. Всего рейды провели в 13 таких барах.

В некоторых местах сотрудники отказались открывать двери силовикам. В результате пришлось применить болгарки. Другие заведения же пропускали оперативников для проверки. В основном стражи порядка удостоверились в совершеннолетии посетителей, попросили вывести гостей и закрыть заведение.

19 февраля «Известия» сообщили о том, что Совет Федерации подготовил для Минздрава и региональных властей рекомендации, которые призваны сформировать региональные и муниципальные программы раннего выявления подростков, замеченных в склонности к употреблению алкоголя. Кроме того, Минздрав уже выпустил проект распоряжения, которое обязывает участковых врачей фиксировать в электронном виде всевозможные данные об употреблении алкоголя детьми и подростками.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023