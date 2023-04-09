Спрос на семейную ипотеку вырос в 17 раз

Спрос на семейную ипотеку за прошедший месяц в сегменте загородной недвижимости в 10 раз превысил среднемесячное значение 2022-го и оказался почти в 17 раз выше, чем в марте прошлого года. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Спрос на семейную ипотеку с начала года растет в геометрической прогрессии, в сегменте новостроек он тоже побил рекорд, который был установлен в марте прошлого года, превысив прошлогоднее значение на 12,1%», — сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, на первичном рынке семейная ипотека стала активно развиваться после изменения условий ипотеки с господдержкой и постепенного ограничения субсидируемых застройщиками ставок, а в сегменте загородной недвижимости после расширения программы на покупку и строительство собственного дома.

«Сейчас загородная недвижимость пользуется рекордным спросом, причем растет доля именно ипотечных сделок. Банки существенно расширили ипотечные продукты на покупку и строительство как домов, так и дач, в том числе и собственными силами. Естественно, что цена квадратного метра в индивидуальных домах пока ниже, чем в городских квартирах, поэтому мы видим активный интерес к покупке такой недвижимости», — пояснила эксперт.

По словам Решетниковой, как минимум до майских праздников, которые традиционно отличаются более низким спросом на недвижимость, волна ажиотажного спроса на семейную ипотеку будет только нарастать и нельзя исключать, что в апреле он установит очередной рекорд.

В конце марта аналитики организации «Метр квадратный» (М2) заявили, что в 2022 году частные дома стали покупать чаще, а с декабря тренд значительно усилился. За 11 месяцев прошлого года доля сделок с ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) составила 20%, а с декабря 2022-го по февраль 2023-го показатель вырос до 27%, рассказали в компании.

12 марта эксперт по недвижимости, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова объяснила, как выбрать подходящую ипотеку.

Программ ипотеки много, и непосвященному человеку легко запутаться, поэтому в первую очередь перед принятием решения необходимо определиться с жильем, которое рассматривается для покупки, отметила она.