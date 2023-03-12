Эксперт объяснила правила выбора ипотеки

Программ ипотеки много, и непосвященному человеку легко запутаться, поэтому в первую очередь перед принятием решения необходимо определиться с жильем, которое рассматривается для покупки. Об этом рассказала «Известиям» 12 марта эксперт по недвижимости, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова. Она объяснила, как выбрать подходящую ипотеку.

Как отметила эксперт, в зависимости от выбранной недвижимости будут разные процентные ставки и требования к первоначальному взносу.

Как уточнила Писанкова, по строящемуся жилью процентная ставка — от 4 до 8%. Это льготное кредитование — ипотека для сотрудников IT, семейная ипотека и господдержка. Однако есть ограничения по сумме кредита: по IT-ипотеке до 18 млн рублей для жителей регионов-миллионников и до 9 млн рублей для остальных регионов, при семейной ипотеке и господдержке москвичам, петербуржцам, жителям Московской и Ленинградской областей предоставляют до 12 млн рублей, жителям остальных регионов — до 6 млн рублей.

По льготным программ минимальный первоначальный взнос составляет 15%. Он может включать в себя материнский капитал и другие жилищные субсидии, добавила эксперт по недвижимости.

«Если вам нужна большая сумма кредита, можно использовать комбо-ипотеку, но ее предлагают не все банки и ставка по ней выше. Если ли же вы хотите купить апартаменты или вторичное жилье, то ставка будет уже от 10,9%. При этом первоначальный взнос здесь стартует всего от 10%», — рассказала юрист.

Кроме того, существуют программы на покупку или строительство загородного жилого дома на земельном участке, уточнила она.

«Здесь ставки стартуют от 3% по сельской ипотеке, но со множеством требований для ее оформления. Первоначальный взнос от 10%, но суммы кредита ограничены 3 млн рублей или 5 млн рублей в зависимости от региона. Но если оба супруга имеют официально подтвержденный доход и оба участвуют в кредите, сумму можно увеличить вдвое», — подчеркнула Писанкова.

Если заемщик подходит под семейную ипотеку (у него есть два ребенка до 18 лет,либо один ребенок, рожденный после 2018 года или один ребенок-инвалид независимо от даты рождения), то он может рассчитывать на ставки 5,5–6%, отметила юрист.

Если детей нет, то ставка будет 7,5–8%. Но при этом в таких программах обязательно иметь первоначальный взнос от 15% и сумма кредита также ограничены 6 млн рублей или 12 млн рублей в зависимости от региона приобретения недвижимости.

«Какую бы ипотеку вы ни выбрали, главное — правильно рассчитать платежи по кредиту и вашу возможность, чтобы ипотека не стала кабалой, а стала возможностью улучшения жилищных условий или средством увеличения и сбережения вашего капитала. Хочу отметить, что на ипотеку может претендовать любой человек, даже без официального дохода, при этом первоначальный взнос требуется всего 10% и можно получить одобрение по двум документам. Нужны всего паспорт, СНИЛС и правильно выбранный банк», — заключила Писанкова.

9 марта в Объединенном кредитном бюро рассказали «Известиям», что в России в январе этого года количество и объемы новых ипотечных кредитов снизились в годовом отношении на 38%.

2 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России заявила, что регулятор ожидает роста ипотечного портфеля в этом году на уровне 15%, а потребкредитования — примерно на 10%. Она подчеркнула, что в ЦБ будут «следить за качеством ипотеки, темпы роста любой ценой здесь недопустимы».