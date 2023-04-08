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Эксперты оценили последствия дефицита игр «Монополия» и Uno для российского рынка

Гендиректор «Игроведа» Пешков заявил, что дефицит настольных игр «Монополия» и Uno не повлияет на российский рынок
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Фото: Global Look Press/dpa/Tim Brakemeier
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Игры «Монополия» и Uno — две из тысяч настольных игр, их уход не повлияет на российский рынок. Об этом 8 апреля в беседе с «Известиями» рассказал генеральный директор магазинов игр «Игровед», эксперт Александр Пешков.

По его словам, в продаже есть некоторые виды «Монополии», но запасы понемногу истощаются. Ассортимент Uno весь в наличии, добавил Пешков.

«Это две игры, довольно ходовые, но всё же из тысяч настольных современных игр. Если из них 2–3 пропадут, конца света не случится», — отметил эксперт.

Он добавил, что «Монополия» — довольно долгая игра, устаревшая, в которой игроки ожидают решения других, а это в современном мире не ценится. Это «каменный век» в настольных играх, сказал Пешков, хотя игра и популярная, и интересная.

«Есть масса настольных игр лучше «Монополии», — подчеркнул он.

В свою очередь, продавец магазина настольных игр и подарков «Мосигра» Ирина отметила, что по сети Uno уже закончилась, «Монополия» еще есть в продаже, но узкотематические.

«Есть отличный аналог Uno, который, по сути, является тем же самым, просто другие картинки у вас будут», — продолжила она.

В продаже имеются экономические настольные игры и многие другие.

Директор по маркетингу Hobby World Наталья Супрунюк добавила, что «Монополия» и Uno составляли в розничных сетях компании менее 1%.

«Мы производим настольные игры, они в активной продаже. Я не знаю, с чем связано такое внимание именно к Uno и «Монополии», — сказала специалист.

По ее мнению, Uno и «Монополия» — не настольные игры в полном смысле, это «подарочная история», которая у клиентов сети не пользуется популярностью.

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Ранее в субботу РБК сообщил, что в магазинах начали заканчиваться настольные игры от ушедшей с отечественного рынка компании Hasbro — «Монополия» и Uno.

В публикации говорилось, что в сетях «Мосигра» и Hobby Games уже не осталось прошлогодних запасов классической «Монополии», а на маркетплейсах на странице игры зачастую стоит подпись «осталась одна штука».

Минпромторг утвердил обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту, и включил в перечень в том числе Hasbro, Logitech, Nintendo.

Однако в пресс-службе «Детского мира» уточнили, что в Россию не поставляются настольные игры по данным условиям, так как они не русифицированы.

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