Магазины игрушек в России столкнулись с дефицитом «Монополии» и Uno

В российских магазинах игрушек начали заканчиваться настольные игры от ушедшей с отечественного рынка компании Hasbro — «Монополия» и Uno. Об этом в субботу, 8 апреля, пишет РБК со ссылкой на данные розничных магазинов.

Отмечается, что в точках сети «Мосигра» и Hobby Games уже не осталось прошлогодних запасов классической «Монополии». Более того, на маркетплейсах на странице игры зачастую стоит подпись: «осталась одна штука».

По данным журналистов, запасы закончились практически сразу после Нового года.

Ранее, 15 марта, Минпромторг утвердил обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту, и включил в перечень бренды игрушек и детских товаров, в том числе Hasbro, Logitech, Nintendo.

Однако в пресс-службе «Детского мира» пояснили РБК, что в Россию не поставляются настольные игры по данным условиям, так как они не русифицированы.

Параллельный импорт ввели в РФ в связи с уходом некоторых иностранных компаний с российского рынка, а также приостановкой поставки некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.