Ученые выявили первые случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19

Ученые из Университета Майами выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери переболели коронавирусом во время беременности. Об этом 7 апреля сообщил телеканал NBC со ссылкой на опубликованное в журнале Pediatrics исследование.

Отмечается, что матери больных младенцев заразились коронавирусом на втором триместре беременности в 2020 году, когда еще не были доступны вакцины.

Поражение головного мозга у детей произошло из-за того, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий дельта-вариант COVID-19, проник в плод через плаценту. Ранее врачи предполагали, что такое возможно, но только теперь эта теория получила подтверждение.

«Это первый случай, когда нам удалось продемонстрировать вирус в органе плода с трансплацентарным переходом. Вот почему мы считаем, что это так важно», — приводит телеканал слова заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами доктора Майкла Пайдаса.

У обоих младенцев наблюдались серьезные задержки в развитии, они страдали от судорог. Один ребенок умер в возрасте 13 месяцев. Вскрытие показало, что в его мозгу находился вирус SARS-CoV-2, что позволяет предположить прямую инфекцию.

При этом тест на коронавирус у детей показывал отрицательный результат, однако в их крови было много антител к COVID-19.

По мнению акушера-гинеколога из Университета Майами доктора Шахназ Дуары, такие случаи редки. Тем не менее он призвал женщин, планирующих беременность, сделать прививку от коронавируса, а в случае заражения своевременно сообщить своему педиатру.

Ранее, 17 марта, газета The New York Times, ссылаясь на исследование международной группы вирусологов, сообщила, что причиной появления коронавируса в китайском Ухане могли стать енотовидные собаки, которых продавали на рынке города. Тем не менее ученые отмечают, что, хотя животное способно передавать коронавирус, достоверно всё же не установлено, были ли они заражены.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.