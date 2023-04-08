Владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск на автопроизводителя

На Tesla подали коллективный иск. Владельцы обвинили компанию во вторжении в частную жизнь. Ранее сообщалось, что сотрудники Tesla получили доступ к видео клиентов. Работники обменивались файлами по внутренней сети, передает телеканал «Известия». Отмечается, что ролики были сняты автомобильными камерами. Истцы потребовали запретить компании совершать неправомерные действия.

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